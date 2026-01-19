Julio, de Big Brother, afirma que lo engañaron y el reality estaba armado

Julio López, exCalle 7 recordado participante de Big Brother Panamá, prendió las redes al asegurar que fue engañado y hasta ahora puede hablar del reality en el que participó.

Sus declaraciones se dan precisamente en este momento que se realiza el parking de Yen Video y que han empezado a circular rumores de que Barceló ganará esto, porque supuestamente ya está decidido.

Según Julio, Big Brother marcó su vida hace 10 años. En declaraciones hechas asegura que el reality estaba completamente armado, incluso con un ganador definido, algo que afirma ocurre en muchos programas de este tipo en varios países.



Cuenta que fue engañado por la producción, no le dijeron la verdad desde el inicio y que, al intentar abandonar el apartamento, no se lo permitieron debido a una cláusula del contrato que había firmado.

Agrega que fue agredido por algunas de sus compañeras, en situaciones que quedaron grabadas y transmitidas por televisión nacional, pero que aun así no recibieron el respaldo necesario para proteger su imagen.



Lo que más le choca es que tras finalizar el proyecto, la producción nunca lo ayudó a limpiar su nombre y que, por el contrario, todo se agravó con videos editados que afectaron su reputación.

Después de todo lo dicho, anunció que pronto hará un en vivo para contar su verdad completa y saldar una deuda personal que tiene pendiente para que la gente cambie su perspectiva sobre él.