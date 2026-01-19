Show - 19/1/26 - 12:31 PM

Muere el famoso diseñador italiano Valentino a los 93 años

Por: Roma / EFE -

El famoso diseñador italiano Valentino Garavani ha muerto este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, según ha informado su fundación.

«Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos», se lee en el escueto comunicado de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti publicado en sus redes sociales.

Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera (Lombardía, norte de Italia), fue el «último emperador» del diseño durante una carrera de 45 años al frente de su casa de moda.

Asimismo, confirmaron que el velatorio tendrá lugar en Roma el miércoles 21 y el jueves 22 de enero, mientras que el funeral será oficiado el viernes 23 en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma a las 11:00 (10:00 GMT).

