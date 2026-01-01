Le tocó ofrecerle disculpas a Yisyi

Un sábado de esparcimiento terminó encendiendo la polémica dentro del Parking de Yenvideo, luego de una serie de confrontaciones que tuvieron como protagonistas a Juan Pablo Barceló y Yisyi, tras una situación que involucró también a María.

Luego de varias horas compartiendo y con algunos tragos de más, María y Barceló se dirigieron al cuarto VIP. Minutos antes, la creadora de contenido para adultos había pedido a su amiga Yisyi que la cuidara, asegurando que se sentía pasada de copas. Ya dentro de la habitación, Barceló se mostró cariñoso y expresó su atracción por María, en un ambiente que fue percibido como íntimo para quienes estaban en el chat del en vivo.

La producción, al notar la situación, solicitó a María que levantara el pulgar para confirmar que se encontraba bien. Este gesto alertó a los demás participantes, quienes comenzaron a gritar su nombre, generando tensión en el ambiente.

Visiblemente incómodo, Barceló salió del cuarto y aseguró que no estaba haciendo nada indebido, recalcando que no era “ningún depravado”. Sin embargo, el momento se tornó más fuerte cuando encaró a Yisyi, acusándola de exagerar la situación al gritar frases como “María, los códigos” y “María, el salvavidas”, lo que habría hecho pensar a la producción que María estaba en peligro. En medio del enojo, Barceló lanzó insultos y palabras obscenas contra ella.

Lejos de quedarse callada, Yisyi respondió con firmeza, devolviendo los insultos y dejando claro su molestia ante lo ocurrido, lo que fue aplaudido por muchos espectadores.

En redes sociales, las opiniones se dividieron. Mientras gran parte de los cibernautas criticaron a Barceló por no respetar los llamados “códigos” y supuestamente aprovecharse de una mujer en estado inconveniente, otros también señalaron a María, cuestionando algunas de sus actitudes durante el momento, aunque reconocieron que no se sobrepasaron límites explícitos.

Al día siguiente, Barceló reconoció sentirse mal por la forma en que trató a Yisyi. El participante decidió sentarse a conversar con ella y con María, ofreciendo disculpas públicas y aclarando el malentendido, en un gesto que muchos calificaron como el de “todo un caballero”.

La polémica, sin embargo, ya estaba servida y el episodio sigue dando de que hablar entre los seguidores del reality.