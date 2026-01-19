¡Parking prendido! María Vito entra al show y hay roces con Lady

Candela, sanciones y envidia es lo que se ha respirado las últimas 24 horas en el reality panameño "El Parking de Yen Video".

Lo primero en destacar fue la eliminación de VoltexD, esto después de no dar bola, según los fanáticos del progama.

Tras una caída temporal de la transmisión en YouTube hace un par de días que afectó la continuidad, el programa ha retomado su ritmo habitual de contenido 24/7.

El fuerte enfrentamiento entre Barceló y Yisyi, llamó la atención, al punto de resultar en una sanción para streamer.

La tensión comenzó tras una intervención de la producción relacionada con María del Pilar. Producción solicitó a María una señal (levantar el pulgar) para confirmar que se encontraba bien en el cuarto VIP con Barceló.

Barceló se molestó por esta intervención, sintiendo que la situación se malinterpretó y que lo hacían quedar mal. Arremetió contra Yisyi, acusándola de "gritar estupideces" y ser la culpable de que la producción interviniera.

Durante el altercado, Barceló le faltó el respeto a Yisyi, llamándola con términos despectivos (como "mongola") mientras ella le reclamaba que él no tenía por qué meterse con ella.

El conflicto también se alimentó de declaraciones previas de Barceló, quien aseguró que María del Pilar está en el primer lugar de las votaciones "gracias a él".

Por otro lado, la relación entre María Vito y La Gran Lady ha entrado en una fase de alta tensión tras el ingreso de Vito a la casa ayer domingo.

Desde la llegada de María Vito, se ha reportado que Lady "no está soportando" su presencia. Se le ha visto visiblemente molesta ("brava") por la entrada de la nueva participante venezolana, lo que ha generado un ambiente de confrontación directa en la casa.

La audiencia y los seguidores del programa perciben que María Vito ha entrado para darle competencia directa a Lady, quien hasta ahora era una de las figuras femeninas más dominantes del reality.

Muchos aseguran que la entrada de Vito "va a encender" el programa, anticipando futuros choques entre ambas debido a la fuerte personalidad de Lady y el perfil de "bella" con el que se ha presentado a María Vito.