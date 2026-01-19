Julio pide archivar la investigación contra él porque daña su reputación

El abogado de Julio Iglesias ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional el archivo de las diligencias preprocesales, declaradas secretas, en las que investiga una denuncia contra el cantante Julio Iglesias por un presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas.

En un escrito de 15 páginas, al que ha tenido acceso EFE, el abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, considera que los tribunales españoles «carecen (y por extensión la Fiscalía de la Audiencia Nacional) de Jurisdicción para la averiguación del hecho denunciado», teniendo en cuenta que las denunciantes no son de nacionalidad española ni son menores de edad y que el cantante tiene residencia habitual en República Dominicana, donde supuestamente se produjeron los hechos.

Considera que, en todo caso, la denuncia debía haber sido interpuesta en República Dominicana, motivo por el que la Fiscalía «debe declarar, sin más trámite, la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados, archivando de forma inmediata las Diligencias de Investigación preprocesal incoadas y detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional».

«Qué duda cabe que denunciar en España, como se acredita con el impacto mediático utilizado por las supuestas víctimas, les resulta más favorable a sus intereses que denunciar el hecho en el lugar de su supuesta comisión», critica el letrado, que apunta a que la propia organización que ha presentado la denuncia en nombre de las víctimas, Women’s Link, «ha publicado que se ha elegido España para asegurarse una mayor eficacia en la investigación».

Abogado reclama personarse en la investigación

El abogado también reclama que se le permita personarse en la investigación de la Fiscalía para tener acceso directo al contenido de la denuncia, con independencia de que aún no exista un procedimiento judicial, para poder ejercer su defensa en las diligencias que se practiquen, como sería la declaración de las denunciantes, «que según se publica, no sabemos si es cierto, tiene decidido la Fiscalía».

De este modo, añade, se podría acreditar «la falsedad de las imputaciones y defender el honor de mi representado, sin perjuicio de las demás acciones que le asistan en la tutela de sus derechos fundamentales frente al ejercicio abusivo de acciones penales y agresivas campañas mediáticas que le conducen a una irremediable pena natural, al margen del proceso».

«En esta situación, no podrá invocarse la necesidad de la reserva de la información en protección de una supuesta víctima que ha participado voluntariamente en la difusión pública de la denuncia a través de una Asociación cuyo asesoramiento legal, según se dice, ha sido aceptado por las denunciantes», argumenta el letrado.

La Fiscalía rechaza de momento la personación de Julio Iglesias en la investigación

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado por el momento la petición del abogado de Julio Iglesias de que se acepte su personación en la investigación para tener acceso directo al contenido de la denuncia.



Según el decreto de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE este lunes, no procede de momento dar ese paso, ya que ahora se trata de determinar si la Audiencia Nacional es competente para investigar la denuncia contra el cantante Julio Iglesias por un presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas en la República Dominicana y Bahamas.



