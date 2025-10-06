Kafu anuncia que se retirará en el futuro y alaba a Dios

El cantante Kafu Banton anunció que pronto podría retirarse de la musica, esto en medio de una presentación en una discoteca de la localidad el fin de semana.

El artista afirma que no sabe por cuánto más seguirá en los escenarios haciendo lo que le gusta.

Además, durante este evento también dedicó unas palabras al señor, mientras le pedía a sus fans que siguieran el camino de Dios.

En dicha actividad estaba el cantante Farruko, mismo al que se le pudo ver feliz por la decisión que abordaba Kafu.