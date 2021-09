Karol G rompe en llanto y agradece el 'sold out' de sus conciertos en Medellín

La "bichota" Karol G, no pudo aguantar la emoción y se mostró conmovida por el apoyo de sus fans en Medellín, ya que en cuestión de horas consiguió su segundo ‘sold out’ en el estadio Atanasio Girardot.

LEE TAMBIÉN: Cutty Ranks, cantante de 'Dame tu cosita', llama ladrón a El Chombo

Publicidad

Desde que la artista anunció el cierre de su gira 'Bichota Tour' en Medellín, la euforia de sus seguidores no se hizo esperar y como era de esperarse, los boletos de la primera fecha de su concierto se agotaron al instante.

Tras lo sucedido, hasta el alcalde Daniel Quintero le pidió considerar una segunda fecha, la cual anunció Karol G solo hasta el martes y, nuevamente, en cuestión de horas las entradas se vendieron en su totalidad.

“No me dio tiempo de celebrar el primer ‘sold out’ cuando ya venía el otro”, dijo la cantante.

Recalcó: “Colombia ha sido siempre muy importante para mí y mi carrera no sería lo que hoy es si en mi casa no me hubieran dado la oportunidad que me dieron y no hubieran sido como fueron conmigo antes de buscar oportunidades en otras partes del mundo”, manifestó Karol G.

El video se ha vuelto viral en redes sociales, por la reacción de la famosa con sus fans.