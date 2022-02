Kate del Castillo pide más historias de mujeres en acción en América Latina

Con su personalidad tan explosiva, abierta y sencilla, así se refirió la actriz mexicana Kate del Castillo a los medios de comunicación de Latinoamérica para hablar sobre la segunda temporada de “La reina del Sur”, de las vacunas contra la COVID-19, su familia y sus futuros proyectos.

Desde su oficina, lugar donde conserva con cariño algunos recuerdos de los proyectos donde ha trabajado, la actriz celebró que la Reina del Sur se ha alejado un poco del narcotráfico, además valoró la oportunidad de ser parte de una historia de acción como una mujer madura “Es algo que deberías ser más común en los proyectos"

"Hay muchas cosas de acción que requieren mucha condición física. En esta tercera temporada hay un cambio de ‘look’; quise proyectar a Teresa Mendoza mucho más fit", manifestó.

En la historia de la segunda temporada de “La reina del Sur” se podrá ver a 'La mexicana', ocho años después de haber salido de México y viviendo bajo el Programa de Protección de Testigos en Ia toscana italiana, en compañía de su pequeña hija Sofía (Isabel Sierra). Sin embargo, Teresa no está destinada a una vida tranquila, Sofía es secuestrada por Epifanio Vargas (Humberto Zurita), el malévolo político quien quiere para obligar a Teresa a regresar a México para que lo ayude a destruir al candidato de oposición y ganar la presidencia a la mala.

La segunda temporada de la novela llegó a Telemundo desde el pasado 18 de enero (transmitida de lunes a viernes).

Sobre la vacuna

Un tema muy polémico para la mexicana, debido a la postura de su padre, Eric Del Castillo, referente a las vacunas contra el COVID-19.

Tras haber superado el virus reiteró a la población acudir a vacunarse y expresó que aunque al principio no formaba parte de las personas que estaban de acuerdo con las vacunas, ahora ya cuenta con el esquema de vacunación completa, por lo que instó a no juzgar a los que no deseen vacunarse.

“Yo tampoco quería vacunarme y creo que es muy temprano para juzgar, la verdad es que nadie sabe qué está pasando, la ciencia está tratando de entender lo que pasa con este virus. Yo recomiendo que se vacunen", dijo.

Sobre México y próximos proyectos

Un tema muy sensitivo para Kate, quien dijo espera con ansias regresar a su amado país y está vez lo hará con un proyecto personal.

“Vamos a filmar una versión moderna de 'Anna Karenina', de León Tolstói. Va a ser una cosa totalmente diferente, se llama 'Beautiful Lie', es la primera serie que vamos hacer con mi productora para una plataforma y por eso estoy emocionada de regresar a mi país", expresó la actriz, de 49 años.