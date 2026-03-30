Kathy Car Fashion pide apoyo para Taitiana

La creadora de contenido y exparticipante de el Parking de Yenvideo, Kathy Car Fashion, agradeció a todos los que han soltado lo poco que tienen para aportar a la causa de Taitiana, quien necesita B/.37,220.00 para someterse a una cirugía especializada en Tampa, Florida.

“Gracias de corazón a cada persona que ha donado, compartido y creído en esta causa”, manifestó, resaltando que cada gesto ha sido clave para avanzar en el proceso de recaudación. Según indicó, la meta económica está cada vez más cerca, faltando aproximadamente 5 mil dólares para alcanzar el objetivo principal.

Sin embargo, Kathy también informó de otras necesidades de Taitiana después de que se realice la operación, entre ellas otra cirugía reconstructiva.

En cuanto a las actividades, la que estaba prevista para realizarse hoy, Kathy notificó que fue suspendida. Esta decisión, explicó, se tomó junto al equipo de Taitiana con el fin de extender los días de recaudación y así cubrir no solo la operación principal, sino también otros procedimientos y cuidados médicos necesarios para su recuperación total.

A pesar de este ajuste, las demás actividades continúan en pie y se mantienen programadas para los días 11, 24 y 25 de abril, todas enfocadas en seguir sumando fondos y apoyo para la causa.

Además, se confirmó que lo recaudado en la jornada realizada en la Plaza 5 de Mayo será añadido al monto total, con la esperanza de superar los 37 mil dólares necesarios para la intervención principal y avanzar hacia las demás necesidades médicas de Taitiana.