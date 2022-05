Kim Chang, en la dulce espera

La exparticipante de Calle 7, Kim Chang, anunció que está pasando uno de los momentos más bellos y especiales de su vida y de toda mujer, pues está embarazada.

"Si supieras cuánto me has cambiado la vida y aún no te tengo en mis brazos eres esa bendición que necesitaba en mi vida. Sentirte dentro de mí es la sensación más inolvidable que tendré en esta vida, falta muy poco para tenerte conmigo", manifestó en su cuenta de Instagram.

Después de pasar por malos días, la famosa gritó a los cuatro vientos que está a la espera de su primogénito.

Ella mostró su ultrasonido 3D, y muchos de sus seguidores inundaron su red de bellos mensajes, para desearle muchas bendiciones en esta nueva etapa.

Por lo que se ve en la foto que compartió lleva varios meses de embarazo, pues tiene una panza bastante grande.

Recordemos que, el año pasado le imputaron cargos por el delito de blanqueo de capitales.

