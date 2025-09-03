Kim está en contra de que las escuelas dejen tareas para la casa

La socialité Kim Kardashian dejó a todos boquiabiertos durante una aparición en el evento de streaming de Kai Cenat, Mafiathon 3.

¿Qué encendió el rancho? Sin rodeos, Kim soltó una frase que resonó en todo internet: “No creo en la tarea. En serio, en serio.” Pero no se quedó ahí. La empresaria explicó por qué, con una lógica que muchos padres (y estudiantes) aplaudirán: “Los niños están en la escuela ocho horas al día. Cuando llegan a casa, también necesitan hacer deportes, tener una vida, pasar tiempo con su familia. Creo que la tarea debe quedarse para la escuela”

Kim aclaró que no se trata de no hacer el trabajo, sino de cómo y cuándo se hace. Para ella, los estudiantes deben “definitivamente hacer el trabajo”, pero hay una gran diferencia con quienes estudian en casa.

Además, insiste en que ciertas tareas deberían ser más una guía del profesor y no una carga para los alumnos.

En una de las citas más sinceras, dijo: “Si vas a la escuela o te quedas en línea y haces tu tarea ocho horas al día, lo último que quieres hacer es salir del programa escolar y luego hacer un informe de un libro. Deberías estar haciendo eso con tu profesor y con tu maestro y ocho horas al día es suficiente trabajo escolar, en mi opinión”.

Al momento de ser consultada sobre cómo maneja el tema en su propia casa (comparte cuatro hijos con su ex, Ye), Kim reveló que tiene que ser más creativa, especialmente con una de sus hijas a la que no le encanta la escuela.

“Tienen que saber lo básico, obviamente, pero tengo una hija que de verdad odia la escuela”, confesó.

“Así que tienes que ser creativa. En lugar de eso, toma clases de japonés o diseño de modas y tiene que hacer más conteo de diferentes números de otras maneras. Pero sigue yendo a la escuela. Pero es una pelea. Así que si encuentras algo que de verdad amas hacer y descubres cómo hacerlo divertido, es solo un desafío”, puntualizó.