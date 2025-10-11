La actriz Diane Keaton muere a los 79 años

La reconocida actriz y directora Diane Keaton murió a los 79 años, según confirmaron este sábado medios especializados.

Keaton, reconocida por su rol en la icónica saga ‘El Padrino’, falleció en California. No se conoce todavía la causa de su fallecimiento y su familia pidió «privacidad», según confirmó la revista People.

Keaton trabajó como actriz, directora y productora durante una carrera de más de medio siglo que se inició con ‘Lovers and Other Strangers’ en 1970.

Un Óscar a mejor actriz protagonista, dos Globos de Oro y un Bafta respaldan toda una vida en la élite desde que alcanzara la fama mundial con la saga ‘The Godfather’ (cuyas dos primeras entregas se estrenaron en 1972 y 1974) y con la cinta ‘The Annie Hall’ (1977), dirigida por Woody Allen, que le valdría la estatuilla dorada.

‘Manhattan’ (1979), ‘Reds’ (1981), ‘Shoot the Moon’ (1982), ‘Marvin´s Room’ (1996) o ‘Something’s Gotta Give’ (2003) son otros de los muchos títulos aclamados por la crítica en los que aparece Keaton.

En 2022, Keaton inmortalizó las huellas de sus manos y pies sobre el cemento de la entrada del famoso Teatro Chino, ubicado en el paseo de la Fama de Hollywood (Los Ángeles, EE.UU.), en homenaje a su exitosa trayectoria como artista.

Las últimas películas en las que participó fueron ‘Summer Camp’ (2024), donde interpretó a Nora, y ‘Arthur’s Whisky’ (2024), donde interpretó el papel de Linda.

Estrellas de Hollywood rinden homenaje a Diane Keaton

Bette Midler, quien compartió pantalla con Keaton en ‘The First Wives Club’ (1996), publicó en Instagram una foto en blanco y negro en la que la actriz aparecía con su icónico sombrero y traje de chaqueta.

«La brillante, hermosa y extraordinaria Diane Keaton ha fallecido. No puedo expresarles lo insoportablemente triste que me produce esto. Era divertidísima, completamente original y sin ninguna malicia ni la competitividad que uno esperaría de una estrella así», escribió Midler en su red social.

La ganadora de un Óscar por la comedia de Woody Allen ‘Annie Hall’ (1977), directora de varias películas y empresaria de una marca de vino con su nombre, murió hoy, pero aún se desconoce dónde, cuándo falleció o la causa.

También le dedicó una foto y un mensaje en su Instagram, Kimberly Williams-Paisley, quien interpretó a la hija de Keaton en las películas de ‘Father of the Bride’ (1991, 1995 y 2020).