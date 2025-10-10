Mañana serán las honras fúnebres de Héctor Mencomo en Pesé

Las honras fúnebres del conocido productor Héctor Mencomo, se realizarán mañana sábado a las 10 de la mañana en la Iglesia San José de Pesé.

Mencomo dejó una huella imborrable en programas como Así es mi Tierra, Semilla de Cantores y Semilla de Acordeones, donde promovió las tradiciones de distintas regiones del país. Su amor por la identidad cultural panameña era evidente, especialmente en su participación en eventos como el Festival de la Caña de Azúcar en Pesé, su tierra natal, al que siempre asistía con entusiasmo para mostrarlo al país y al mundo.

Colegas y amigos recuerdan a Héctor como un hombre auténtico, creativo y lleno de picardía, cuyas ocurrencias y historias forman parte de la memoria colectiva del folclor nacional.

Su partida deja un vacío en el ámbito cultural y televisivo de Panamá, pero su legado seguirá vivo en cada acordeón, danza y canto que él ayudó a preservar