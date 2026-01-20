La Bichota y Feid terminan su relación; no tenían tiempo ni pal' delicioso

La cantante colombiana Karol G y Feid terminaron su relación después de tres años juntos.

Tras meses de rumores de crisis, fuentes cercanas a la ya expareja han confirmado a TMZ que la ruptura es oficial y que los dos cantantes se separaron de forma amistosa hace meses. Aseguran que actualmente mantienen una buena relación.

La separación de las dos estrellas de la música latina se produjo de manera discreta y fue muy comentado luego que Feid asistió a una fiesta de Halloween con amigos el pasado octubre y allí no estuvo Karol G.

La última foto de ambos en redes sociales es esta que publicó la cantante de Tropicoqueta en mayo de 2025 con el comentario "día de postear fotos con el novio".

Días antes de hacer esta publicación se estrenó el documental Karol G: Mañana fue muy bonito y Karol G acudió a presentarlo al programa The Today Show. Allí, entre pregunta y pregunta, se sinceró sobre su relación con el cantante.

"En la exigente carrera que ambos tenemos, resulta difícil encontrar a una persona que realmente comprenda las prolongadas ausencias y las particularidades de nuestro trabajo. Es, sin duda, un desafío considerable", contó.

"Él se dedica a lo mismo que yo, y además posee un alma especial. Considero que tenerlo en mi vida es una verdadera bendición. Él entiende a la perfección lo que hago, y yo comprendo sus compromisos y su ritmo de trabajo, lo cual contribuye enormemente a que nuestra relación se fortalezca y se vuelva mucho más saludable", añadió.