La Casa de Alofoke 2 rompe récord Guinness por transmisión en vivo más larga
El reality completó 916 horas consecutivas de transmisión en vivo.
El reality dominicano La Casa de Alofoke 2 hizo historia al ganar un Récord Guinness por completar 916 horas consecutivas de transmisión en vivo, superando ampliamente la marca anterior de 624 horas.
El reconocimiento fue entregado durante la gala final por una representante oficial de Guinness World Records.
Su creador, Santiago Matías (Alofoke), celebró el logro asegurando que “este triunfo es para República Dominicana y toda la comunidad digital”.
Durante 38 días, el programa generó tendencias diarias, altos niveles de interacción y millones de espectadores conectados desde distintos países de Latinoamérica.