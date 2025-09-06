La colombiana Karol G encendió la NFL en Brasil

La colombiana Karol G, una de las cantantes más reconocidas de la música urbana, llenó de latinidad el descanso del partido de NFL que disputan este viernes los Kansas City Chiefs y los Ángeles Chargers en la ciudad de São Paulo.

El árbitro pitó el inicio del descanso, las luces del Arena Corinthians se apagaron y, a los pocos minutos, un reflector iluminó una flor amarilla en el centro del campo de juego, de la que apareció la artista vestida de dorado y vistiendo un simpático top con piñas.

La colombiana aprovechó su debut en los espectáculos de medio tiempo de la NFL para promocionar su último disco, ‘Tropicoqueta’, que estrenó el pasado mes de junio.

Sonaron las primeras estrofas de la canción ‘Bandida Entrenada’, que está en portugués y combina reguetón con funk, en un guiño al público brasileño.

Siguió con uno de sus grandes éxitos ‘Si antes te hubiera conocido’, que alcanzó el puesto número uno en diversas listas a nivel mundial, y con ‘Un Gatito Me Llamó’, canción en la que se desplegó desde fuera del estadio un espectáculo de fuegos artificiales, que luego se repitieron al final del show.

Un show digno de la NFL

El frío y la discreta garúa de la noche paulista no parecieron pesarle a Karol G, que bailó una samba carnavalesca con una sonrisa a la par de un nutrido cuerpo de bailarines, todos con trajes amarillos y agitando porras doradas.

El breve espectáculo cerró con algunos de sus bailarines vestidos de flores, en alusión a la estética de su último disco, que mezcla reguetón, merengue, bachata, cumbia, vallenato y mariachi.

Saludó al estadio lleno y desapareció entre una bola de humo, que permaneció durante el campo de juego hasta que se reinició el partido.

Karol G hizo bailar al público que asistió al apasionante duelo de la NFL, el segundo que se realiza en una ciudad de Suramérica.

São Paulo, la ciudad más poblada de Brasil, acoge este encuentro de la semana 1 de la temporada 2025 de la liga profesional de fútbol americano, que viene ganando popularidad en el país.





