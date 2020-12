La Polla se molestó por la avalancha de mujeres que acudió a los supermercados

Assilem Delgado expresó su molestia en redes sociales, esto por la avalancha de mujeres que salió hoy a las calles para hacer las compras de fin de año.

"Me levanté temprano para hacer mis compras y lo que me encuentro es una fila con más de 300 personas. Yo puedo hacer mi fila no tengo incoveniente, pero no puedo creer que 300 mujeres vivan solas en su hogar y no tengan maridos que les hagan las compras", dijo la famosa.

Recalca: "Los días de homnbres es más accesible. No esperes a que sea el día de mujeres para salir. No puedo creer que haya más de 300 mujeres que no tengan marido para hacer compras. Fui a tres diferentes supermercados y todos estaban llenos".

Assilem también se enfocó en la gran cantidad de hombres que viven en una casa y se ponen en planes de solo estar tirados en un sillón sin hacer nada.

Ella también mostró su descontento por la manera de trabajar de muchas damas a la hora de hacer sus compras en los distintos comercios panameños.

Al final relató que sí pudo comprar sus cositas para pasar este fin de año, pero luego de dar varias vueltas por distintos supermercados.