¡La que puede, puede! La 'Confucia' se fue a PR a ver a Bad Bunny

Giosue Cozzarelli, la conocida "Confucia", no se puso a lamentarse como los demás panameños tras enterarse que Bad Bunny no incluyó a Panamá en su gira y se fue hasta Puerto Rico para disfrutar el concierto.

Ella decidió ir a la residencia del "Conejo Malo" en su país y adquirió boletos en primera fila para ver el artista. Nada de gallinero, todo fue al frente como gente de "caché".

Cozzarelli se fue con una amistad y pasaron un buen momento.

Además del show, también recorrió la isla de manera turística.