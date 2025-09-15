¡La que puede, puede! La 'Confucia' se fue a PR a ver a Bad Bunny
Ella se gozó el show en primera fila y no escatimó en gastos.
Por: Redacción / Web -
Giosue Cozzarelli, la conocida "Confucia", no se puso a lamentarse como los demás panameños tras enterarse que Bad Bunny no incluyó a Panamá en su gira y se fue hasta Puerto Rico para disfrutar el concierto.
Ella decidió ir a la residencia del "Conejo Malo" en su país y adquirió boletos en primera fila para ver el artista. Nada de gallinero, todo fue al frente como gente de "caché".
Cozzarelli se fue con una amistad y pasaron un buen momento.
Además del show, también recorrió la isla de manera turística.