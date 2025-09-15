Show - 15/9/25 - 11:32 AM

¡La que puede, puede! La 'Confucia' se fue a PR a ver a Bad Bunny

Ella se gozó el show en primera fila y no escatimó en gastos.

 

Por: Redacción / Web -

Giosue Cozzarelli, la conocida "Confucia", no se puso a lamentarse como los demás panameños tras enterarse que Bad Bunny no incluyó a Panamá en su gira y se fue hasta Puerto Rico para disfrutar el concierto.

Ella decidió ir a la residencia del "Conejo Malo" en su país y adquirió boletos en primera fila para ver el artista. Nada de gallinero, todo fue al frente como gente de "caché".

Cozzarelli se fue con una amistad y pasaron un buen momento.

Además del show, también recorrió la isla de manera turística. 

