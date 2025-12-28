La "reina China" se compromete con su novio tras siete años juntos

La excompetidora de Calle 7, conocida como la "Reina China", Mónica Lee, se comprometió este fin de semana con su pareja, César Brathwaite, tras siete años de noviazgo.

La pedida de mano se dio en el cumpleaños número 35 de Mónica, en una reunión con sus familiares y amigos.

Ambos empezaron a salir desde 2018, cuando participaban en el programa de televisión de competencias.

César Brathwaite compartió fotos del momento en sus redes sociales.