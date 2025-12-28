Show - 28/12/25 - 04:29 PM

La "reina China" se compromete con su novio tras siete años juntos

César Brathwaite compartió fotos del momento en sus redes sociales.

 

Por: Redacción / Web -

La excompetidora de Calle 7, conocida como la "Reina China", Mónica Lee, se comprometió este fin de semana con su pareja, César Brathwaite, tras siete años de noviazgo.

La pedida de mano se dio en el cumpleaños número 35 de Mónica, en una reunión con sus familiares y amigos. 

Ambos empezaron a salir desde 2018, cuando participaban en el programa de televisión de competencias.

César Brathwaite compartió fotos del momento en sus redes sociales.

Te puede interesar

Amigos y fans lamentan la muerte del cantante Sócrates Lazo Espinosa

Amigos y fans lamentan la muerte del cantante Sócrates Lazo Espinosa

 Diciembre 28, 2025
La "reina China" se compromete con su novio tras siete años juntos

La "reina China" se compromete con su novio tras siete años juntos

 Diciembre 28, 2025
Nick tenía un aura oscura antes de matar a sus padres, confesó un amigo

Nick tenía un aura oscura antes de matar a sus padres, confesó un amigo

 Diciembre 28, 2025
Tailandia congela activos de la copropietaria de Miss Universo

Tailandia congela activos de la copropietaria de Miss Universo

 Diciembre 26, 2025
Yaneth Marín regala ilusión y esperanza a una familia al donar cena navideña

Yaneth Marín regala ilusión y esperanza a una familia al donar cena navideña

 Diciembre 26, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Linchamiento mortal empaña Navidad en vereda El Buen Pastor

Linchamiento mortal empaña Navidad en vereda El Buen Pastor
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Si lo has visto denúncialo: Lo buscan por homicidio en Bella Vista

Si lo has visto denúncialo: Lo buscan por homicidio en Bella Vista
Abuelito se cae de hamaca mientras dormía y muere

Abuelito se cae de hamaca mientras dormía y muere
Crimen a plena luz del día: sicario mata a hombre en Nuevo Tocumen

Crimen a plena luz del día: sicario mata a hombre en Nuevo Tocumen