Estrella de televisión fue botada tras criticar el show de Bad Bunny

La estrella de televisión estadounidense Jill Zarin fue despedida de la próxima serie de reunión de Real Housewives of New York City de E!, titulada The Golden Life, tras sus comentarios sobre el show de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny.

“A raíz de los recientes comentarios públicos realizados por Jill Zarin, Blink49 Studios ha decidido no continuar con su participación en The Golden Life”. “Seguimos comprometidos a presentar la serie conforme a los estándares y valores de nuestra empresa”, informaron en un comunicado

Zarin, de 62 años, hizo fuertes declaraciones en redes sociales tras la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo el domingo 8 de febrero.

“Fue el peor show de medio tiempo de la historia. “Simplemente no creo que fuera apropiado hacerlo en español, y francamente… tocarse la ingle… Me parece totalmente inapropiado. Hay un montón de niños viendo el Super Bowl y él no tiene que estar tocándose cada cinco segundos porque es tan inseguro. En serio”, fue lo que dijo-

Luego continuó: “No hablo español. Me hubiera gustado saber las palabras que estaba diciendo. Para mí, parecía una declaración política porque literalmente no había gente blanca en toda la presentación. No estoy tomando partido, ni de un lado ni del otro… Creo que fue un tema de ICE. Creo que la NFL se vendió, y es muy triste”.

También lanzó una crítica a Lady Gaga, quien apareció sorpresivamente durante la actuación del Super Bowl. Según Zarin, Gaga, de 39 años, estaba casi irreconocible.

“Lady Gaga se hizo un lifting de cara. … Literalmente tuve que buscar su rostro en Google para ver quién era, porque no nos poníamos de acuerdo”, dijo Zarin. “Eso fue algo divertido a mitad del medio tiempo. Al menos nos dio algo que hacer porque era muy difícil de ver”.