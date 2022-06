Le meten un guabanazo al 'Maleante caro'; en redes se burlan

Aunque está en tremendo lío y podría ir a la cárcel por el tema de violencia de género, el cantante Yemil no deja de meterse en problemas y ahora ha salido a relucir que el fin de semana tuvo un revulú, al punto que unidades Linces llegaron al lugar.

Testigos afirman que todo se suscitó en una barbería de la localidad, luego que el famoso fuera agredido mientras esperaba para realizarse un corte de cabello.

Uno de los jóvenes que vio toda la pega, brindó detalles de lo que pasó y luego como llegaron los guardias.

"Yo llegué a la barbería a hacerme el corte, un 'lapesillo' me iba a pelar, cortar el pelo. Cuando hago así, ajá, el barbero que me iba a pelar es hermano de Fulo El Yeyo. Luego llegó Yemil y se 'achantó' (sentar), a mí apenas me iban a hacer el pulido. El 'lapesillo' se sentó, Yemil se sentó. El que me iba a pelar a mí salió de la barbería y después entró. Apenas entró se paró enfrente de Yemil y le metió tremenda derecha, le metió su 'derechazo'. Cuando hace así Yemil le tiró dos que tres, pero como asusta'o algo así. La vaina es que se embolillaron y este lape salió de la barbería", dijo.

Según el sujeto, el artista iba con su tropa o amistades, que eran alrededor de cinco sujetos, sin embargo, ninguno se metió en la vuelta para defenderlo y lo único que pasó fue que le tomaron una foto de la placa del carro del tipo que lo agredió.

Posterior a esto al lugar llegaron unidades linces, que buscaban a los involucrados, pero no había nadie.

Este no es el primer incidente que tiene Yemil en los últimos días, pues hace poco tuvo un embolille con Barbel y recientemente lo criticaron por no presentarse en una discoteca de la localidad. En ese entonces también se llenó de guadias el lugar.

La gente en redes se ha burlado de esto y afirma que le está cayendo el karma.