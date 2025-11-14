Show - 14/11/25 - 09:48 AM

Le meten un mes más a la condena de Sean "Diddy" Combs

La salida de prisión estaba dictada inicialmente para el 8 de mayo de 2028, pero esa fecha ha sido modificada según los registros del FBI.

 

Por: Redacción / Web

El rapero Sean Diddy Combs saldrá de prisión el próximo 4 de junio de 2028, un mes después de lo dictado por un juez en octubre, debido a presuntas violaciones de normas en la cárcel, según publica la revista People.

Combs fue condenado el pasado octubre por transportar personas para ejercer la prostitución a 50 meses en prisión.

La salida de prisión estaba dictada inicialmente para el 8 de mayo de 2028, pero esa fecha ha sido modificada según los registros del Federal Bureau of Prissions de Estados Unidos consultados por el medio.

Aunque no está claro la razón por la que se ha ampliado la condena del rapero, pero esta ampliación llega después de distintas informaciones de que Combs ha violado varias normas carcelarias durante su estancia en prisión.

 TMZ había dicho que Diddy Combs fue sorprendido bebiendo alcohol realizado de manera casera con Fanta, manzanas y azúcar. Otra información de CBS News esta semana asegura que el rapero habría mantenido una llamada telefónica con varios interlocutores, lo que está prohibido.

 

