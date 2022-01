Le preocupa mostrar sus pies en redes por la cantidad de ‘enfermos’

Algunos cibernautas tienen ciertos fetiches extraños, uno de ellos, pedirles a las caras femeninas del patio que enseñen sus pies.

A la que le llegó varios mensajes de estos, después de ir de compras y mostrar las piezas de ropa y dejar sus pies al descubierto fue a Neka Prila, por lo que afirmó sentirse mal y preocupada por la cantidad de enfermos que hay en las redes.

“Hoy no es que me sentí triste como tal, pero cuando me estaba midiendo la ropa para mostrarles, sentía como una preocupación de no enseñar mis pies... y no es porque los tenga desarreglados o algo por el estilo, es que hay personas enfermas, y no quiero leer idioteces. He llegado hasta ese nivel y eso no puede ser", detalló la ex participante de Esto es Guerra.