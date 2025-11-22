Lilly Goodman cumple su sueño de vestir la pollera

La reconocida artista cristiana Lilly Goodman volvió a robarse el corazón de Panamá tras compartir uno de los momentos más especiales de su vida: cumplir el sueño de vestir una pollera panameña.

La cantante, quien se encuentra en suelo canalero para su esperado concierto esta noche, agradeció al recibir este gesto que describió como “un regalo lleno de amor, historia y cultura”.

“Panamá, gracias por sorprenderme con este gesto tan especial”, expresó Lilly, emocionada al lucir la polleras. Contó que el proceso de preparación tomó más de dos horas y que no pudo dejar de sonreír mientras colocaban cada pieza del atuendo, reconociendo la dedicación y el simbolismo que conlleva.

Lilly aseguró que la experiencia quedará grabada para siempre en su memoria y reveló que las fotos formarán parte de una pared especial en su hogar, para recordarle el cariño del público panameño: “Cada vez que las mire pensaré en ustedes”, dijo con ternura.

Antes de cerrar su mensaje, Goodman no dudó en reafirmar el vínculo especial que siente por Panamá, llamándose con humor “la casi panameña”, y agradeció el amor que el público le ha brindado durante toda su carrera musical.

La noche de este sábado promete ser inolvidable, pues la cantante se reencontrará con sus fanáticos en un concierto que ya está cargado de emoción, cultura y gratitud.