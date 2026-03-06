Los Rabanes, entre las mejores 50 bandas de rock en español, según Billboard

La agrupación panameña de rock, Los Rabanes, fue incluida en la lista de las 50 mejores bandas de rock en español de todos los tiempos, según la revista Billboard.

Ellos aparecen en la posición 49 del ranking, en el que también figuran Maná, Los Fabulosos Cadillacs y Soda Stereo.

Billboard afirma que la selección reúne a bandas que han tenido impacto histórico y cultural desde que el rock en español se consolidó como un elemento relevante dentro de la cultura hispanohablante.

El listado también destaca la forma que integran géneros y tradiciones culturales. De la misma manera su estilo para combinar ritmos como el ska, reggae, punk, cumbia y sonidos caribeños.

“Formada en 1996, Los Rabanes es la banda de rock alternativo más icónica de Panamá. Con su sonido único y energía contagiosa, se ha convertido en pionera al romper barreras de géneros con su fusión distintiva de rock, reggae, ska y ritmos panlatinos, conquistando audiencias en toda América Latina y más allá”, publicaron.

“Con un sonido sin ataduras ni barreras musicales, desde Chitré Panamá, no tuvimos miedo a los cambios al enmarcado de estilos tradicionales. Con la bandera del Ska y la fusión por delante ‘hicimos siempre lo que nos dio la gana’ revolver el sistema. Hasta hoy día nos seguimos divirtiendo rompiendo reglas y mezclando lo que muchos no se atrevieron ni a pensar”, agregaron.

Los Rabanes, con más de 30 años dándole a la música ha visitado muchos escenarios en el mundo y, ha sido ganadora del Latin Grammy, además, es conocida por canciones como Señorita a Mí Me Gusta Su Style, Perfidia y My Commanding Wife.