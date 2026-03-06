Show - 06/3/26 - 12:22 PM

Yaneth pide cuidar a sus hijos; a ella la tocaron de niña y habla de su trauma

Ella asegura sentirse impactada al ver la cantidad de comentarios de hombres y mujeres que confesaron haber pasado por situaciones similares en su infancia.

 

Por: Redacción / Web -

Yaneth Marín, conocida creadora de contenido de OnlyFans, Yaneth Marín, reveló que de niña fue víctima de una experiencia traumática que no ha podido olvidar.

Inicialmente cuestionó por qué, si se dice que a los niños no se les debe tocar, a ella sí le ocurrió. Esto provocó la reacción de muchas personas que se sintieron indignados por lo que le pudo haber pasado. 

Marín publicó varios mensajes en sus historias en las que aclaró que no busca hacerse la víctima, pero reconoce que forma parte de una dura realidad que muchas personas han vivido.

Ella aprovechó  su confesión para enviar un mensaje de alerta a los padres: “Cuiden a sus niñas y niños porque cuando están pequeños son vulnerables, no confíen absolutamente en nadie”, expresó.

