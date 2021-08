Male sucre pide poner un alto al ‘hate’ en redes sociales

Alto al hate en redes. Esto es lo que pide Male Sucre, quien mediante un video en su reel de Instagram, publicó algunos de los mensajes que recibe a diario.

“Comentarios de odio escrito por personas reales en mis redes sociales. Las personas creen que al comunicarse en las redes sociales, pueden escribir cosas que NO SON capaces de decir cara a cara. Cuando uno puede (o cree poder) hablar sin tener que dar la cara, es más fácil tirar ‘hate’”, afirmó la excara de 100% Pritty.

Según Male, todos tenemos opiniones y gustos diferentes, y conocemos a alguien que no nos cae bien, pero esto no quiere decir que se deba ir al perfil de la persona para insultar, ofender y discriminar. “Recuerda que lo que comentas en las cuentas de otros deja huella. Hacen sentir mal a las personas, todos tenemos diferentes opiniones y gustos, pero eso no quiere decir que puedes ir al perfil de una persona que simplemente no te cae bien para insultar, ofender, discriminar y herir”, aseguró.

Entre los mensajes que publicó, le dicen “vieja taquillera”, “gorda y fea por eso eres tan envidiosa”, “se divorció, y eso que es cristiana”, “ella es yeyé, así que todo se lo paga su papá”.

Afirmó que ha comprobado que los posts que más virales se hacen son los que están cargados de drama, y controversia, el odio en las redes está “normalizado”. “Si no te gusta el contenido de una persona o no te gusta cómo se ve, cómo piensa, cómo habla, etc., simplemente no lo sigas y ya. ¡Pongámosle alto al hate en las redes!”.

Además, para los que le dicen que es yeyé y su papá la mantiene, les dejó claro que ella trabaja mucho y nadie la mantiene.