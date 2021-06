Marcela confiesa ciberacoso de otra mujer y afirma que la fiscalía no la ayudó

La expresentadora Marcela Barnes le reveló a todos sus seguidores el acoso que ha sufrido por parte de una persona que asegura se enamoró sin razón de ella y que le llegó a decir que podría sufrir lo mismo que le pasó a Selena.

Marcela que se encuenta viviendo en Múnich, Alemania por temas de trabajo, publicó todo lo que le estaba pasando y lo molesta que se sintió al buscar ayuda de las autoridades, mismas que no la ayudaron por no considerarlo importante.

"Le perdí amor e interrés a las redes sociales. Pasó desde que una lesbiana en Panamá que desconozco se enamoró sola. Empezó a enviar mensajes gritando palabras sucias e insultos, luego respndía a cada story que subía con hi hija diciendo 'es es mi bebé, quiero verlas. A ti te conozco en persona y a tu hija no", dijo.

Según Marcela dejó de subor muchas cosas por precacución, esto llegó a tal extremo que no podía salir a un estacionamiento sin sentir que esa persona estaba cerca y la perseguía.

Pero la cereza que le puso el pastel a esta situación fue cuando acudió a la fiscalía y le dijeron que el acoso cibernético no está tipificado como delito, en este caso porque proviene de una mujer. "Que dentro de las leyes de femicidio no había forma de protegerme porque no venían de un hombre las constantes molestías", recalcó.

Barnes compartió varios post en sus stories sobre esta situación y lo que más le preocupó es que esta mujer la amenazó con que le pasaría lo mismo que a Selena.

"No voy a ser como la Yolanda Saldívar, la que mató a Selena. Me voy de este país antes de que cometa una locura", asegura le dijo la persona.

Ella denuncia que el ciberacoso es un tema muy serio y detalla que las leyes en Panamá son un fallo, por eso le pide a todos que protejan a su hijos, además, que dejen de subir sus ubicaciones, porque esto les abre la puerta a que les hagan daño.

La famosa compartipo varios audios que recibió en forma de amenaza y dijo que prefirió hacerlos desde Alemania por su propia seguridad.