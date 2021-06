Mariván se disculpa: ‘No fue para tanto’

El instagramer panameño Mario Iván Montana, conocido como Mariván, pidió disculpas por lo sucedido el pasado fin de semana, durante la celebración por la victoria del Plaza Amador, donde fue criticado por no seguir las medidas de bioseguridad contra el COVID-19.

A Montana le llovieron críticas, luego de que en las redes sociales circulan videos de él, en dicho festejo, y en donde se le veía sin mascarilla junto a la gran cantidad de fanáticos.

De acuerdo con el famoso, sabe que cometió un error, al bajarse la mascarilla durante la celebración del equipo de sus amores, pero destacó que lo ocurrido fue en un momento de ignorancia y por la euforia de la victoria de su equipo que se coronó campeón del Torneo Apertura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) al vencer al CD Universitario 2-1.

“Le debo una disculpa por mi irresponsabilidad en ese momento, a los que me tienen cariño, a los que sé que estuvieron ahí... porque algunos solo están aquí para criticar”, dijo el famoso, quien hace algunos meses estuvo en UCI batallando contra el COVID-19.

Por otro lado, manifestó que ha recibido miles de críticas e incluso le han deseado la muerte, pero según él, lo sucedido le puede ocurrir a cualquiera. “Todos somos humanos y cometemos errores, había cientos de personas y el más señalado fui yo, por como estuve, y por ser una figura pública... fue un error, pero a veces pienso que la gente se pasa, yo no robé, no maté a nadie... no pienso que es para tanto, fue una ignorancia en ese momento hay personas deseándome la muerte”, expresó en un “live” en su cuenta de Instagram.

Añadió: “Ese es mi equipo, yo celebré de corazón con mi equipo, fue emoción, mi instinto”.

Por último, manifestó que las personas que lo critican son los que tienen su vida jodida, y pidió sinceras disculpas a su familia.

“Disculpa a mi familia, que fueron los más afectados, sé que hice mal, pero siento que no fue para tanto. Todos aunque sea unos minutos en un lugar nos hemos bajado la mascarilla, lo que más señalan son los que tienen su vida más jodía”, dijo.

A pesar de sus disculpas y explicaciones, Mariván sigue recibiendo en sus redes sociales muchos insultos y críticas.