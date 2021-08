Massiel Mas: ‘Lo más probable es que cerremos la fábrica’

La presentadora panameña Massiel Mas confesó que lo más probable, cuando nazca su segundo hijo “Baby Bean 2” cierre la fábrica del todo, pues siempre pensó en tener dos hijos.

Ayer, la famosa, quien hace poco reveló que tendría junto a su esposo, David Sakata, el segundo fruto de amor, expresó que ella no es de decir nunca, pero ha pensado en quedarse con sus dos hijos.

Publicidad

“Nunca digo nunca, Pero eso sí, siempre dije que quería dos. Así que lo más probable es que sí cerremos la fábrica cuando nazca Baby Bean 2”, afirmó la comunicadora, quien espera su segundo varoncito.

Por otro lado, manifestó que todavía no tienen un nombre para su bebé.

PUEDES VER: LLegó el momento más esperado para Jessica Chávez, se casará en España

“BTW aún no le tenemos nombre por eso le seguimos llamando Baby Bean 2 o Pikachu (como le llama su hermano”, dijo Mas.

La presentadora expresó que siempre vive su vida al máximo y cargada de buenas vibras.

“Siempre digo que hay que vivir la vida al máximo, créeme que hay días y días como el de todos. Y no todos los días son iguales, si pasa alguna situación que me da rabia o me saque de mis casillas respiro profundo, pasó la página y listo a seguir con el día, con la mejor actitud”, señaló la periodista.