Miguel Bosé: "He vivido años salvajes, drogas y sexo a lo bestia"

El actor y cantante Miguel Bosé, que cumple 65 años hace poco, reveló en una reciente entrevista parte de su vida personal, así como sus excesos con el sexo, las drogas, entre otros problemas que han afectado su voz.

El famoso decidió hablar al comunicador Jordi Évole, en una entrevista que se emitirá el próximo domingo y en la que confiesa temas de los que antes no había hablado



Coincidiendo con su 65 cumpleaños, el pasado 3 de abril, Miguel Bosé hizo borrón y cuenta nueva en su vida. Para empezar ha borrado todas las fotos antiguas de su perfil de Instagram para reaparecer con cinco imágenes que acompaña con enigmáticos textos como "Creo que no hay mejor día para celebrar la vuelta, celebrar la vida, celebrar al universo y dar gracias por todo lo que durante esta ausencia nos ha ido llenando el corazón. Yo soy y ahora lo sé bien. Abrazos de corazón".

En los primeros adelanto se puede escuchar al famoso decir lo siguiente: "He vivido años salvajes. Drogas, sexo a lo bestia y un buen día me desperté y dije: se acabó. Lo he dejado todo, todo, todo hace siete años. Solo".

"Mi madre Lucía Bosé no murió de COVID. Eso tiene que parar ya", dijo en tono de molestia por los rumores que han surgido en las últimas semanas.

