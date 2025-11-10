Show - 10/11/25 - 10:50 AM

Mirna Caballini se sintió mal en el Miss Universo y fue atendida por médicos

Ella se encuentra participando en el Miss Universo en Tailandia.

 

Mirna Caballini, representante de Panamá en el Miss Universo que se realiza en Tailandia, no estuvo presente en las actividades de hoy, debido a que se sintió indispuesta.

Según César Anel Rodríguez, del Señorita Panamá, fue atendida por los médicos del comité local del Miss Universe.

Ellos le recomendaron que guardara reposo hasta que se pueda integrar a las actividades del concurso.

Indican que todo está bien, se trató de algo estomacal y afortunadamente todo bajo control hasta el momento. 

Se mantiene hidratada y es posible que esta noche haya más noticias. 

