Show - 20/1/26 - 10:45 AM

Muere el famoso Sito Morales, leyenda de la décima panameña

También es recordado por sus versos de alegría, jocosidad y atreverse a cantarle fuertes críticas a varios presidentes y gobiernos por la situación que afectaban al pueblo panameño.

 

Por: Redacción / Web -

El famoso cantador de décima Sito Morales, conocido también como "El Vendaval", "El Vendaval de Nancito" o "El Vendaval Chiricano", falleció, dejando un gran legado de muchos años.

Todo el que conoció a Sito, lo recuerda por ser una voz usó que usaba para dar homenajes a la vida campesina y a las vivencias de la campiña panameña, sobre todo de su tierrita chiricana.

Amistades y compañeros de toldos lo recuerdan como alguien de versos aguerridos y un estilo que logró fusionar lo tradicional con ritmos modernos, lo que lo llevó a ser conocido en todo el país.

Se detalló que a pesar de los diagnósticos médicos, siguió cantando hasta sus últimos días. 

También es recordado por sus versos de alegría, jocosidad y atreverse a cantarle fuertes críticas a varios presidentes y gobiernos por la situación que afectaban al pueblo panameño. 

Te puede interesar

Muere el famoso Sito Morales, leyenda de la décima panameña

Muere el famoso Sito Morales, leyenda de la décima panameña

 Enero 20, 2026
El Roockie da un paso importante en su vida y se acerca más a Dios

El Roockie da un paso importante en su vida y se acerca más a Dios

 Enero 20, 2026
Hijo de Beckham acusa a sus padres de manipuladores y mentirosos

Hijo de Beckham acusa a sus padres de manipuladores y mentirosos

 Enero 20, 2026
La Bichota y Feid terminan su relación; no tenían tiempo ni pal' delicioso

La Bichota y Feid terminan su relación; no tenían tiempo ni pal' delicioso

 Enero 20, 2026
Italy Mora, invitada especia en el New York Fashion Week

Italy Mora, invitada especia en el New York Fashion Week

 Enero 20, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján

Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján
Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido

Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido
Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera

Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos