Muere el famoso Sito Morales, leyenda de la décima panameña

El famoso cantador de décima Sito Morales, conocido también como "El Vendaval", "El Vendaval de Nancito" o "El Vendaval Chiricano", falleció, dejando un gran legado de muchos años.

Todo el que conoció a Sito, lo recuerda por ser una voz usó que usaba para dar homenajes a la vida campesina y a las vivencias de la campiña panameña, sobre todo de su tierrita chiricana.

Amistades y compañeros de toldos lo recuerdan como alguien de versos aguerridos y un estilo que logró fusionar lo tradicional con ritmos modernos, lo que lo llevó a ser conocido en todo el país.

Se detalló que a pesar de los diagnósticos médicos, siguió cantando hasta sus últimos días.

También es recordado por sus versos de alegría, jocosidad y atreverse a cantarle fuertes críticas a varios presidentes y gobiernos por la situación que afectaban al pueblo panameño.