Show - 26/10/25 - 04:38 PM

Muere Lele, hermano del Apache Ness e integrante de Los Sensacionales

Los Sensacionales se ganaron el respeto del género del reggae en Panamá.

 

Por: Redacción / Web -

La tarde de hoy se conoció del lamentable fallecimiento de Lele, hermano del Apache Ness, recordado por ser parte del grupo Los Sensacionales de Colón.

Seguidores de este grupo recordaron conocerlo y destacaron que era una gran persona, además de luchador para lograr sus metas.

Se informó que luchaba contra un cáncer de próstata. 

Ness subió una foto con la imagen de su hermano y lo recordó con mucho amor. 

Te puede interesar

Muere Lele, hermano del Apache Ness e integrante de Los Sensacionales

Muere Lele, hermano del Apache Ness e integrante de Los Sensacionales

 Octubre 26, 2025
Anyuri revela que tendrá niño

Anyuri revela que tendrá niño

 Octubre 25, 2025
Yaneth Marín, abanderada en la Feria del Campesino

Yaneth Marín, abanderada en la Feria del Campesino

Octubre 25, 2025
Anyuri confirma su embarazo

Anyuri confirma su embarazo

Octubre 25, 2025
Fernando Barrera y Dilliamileth se casan por lo civil

Fernando Barrera y Dilliamileth se casan por lo civil

 Octubre 24, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas