Muere Lele, hermano del Apache Ness e integrante de Los Sensacionales

La tarde de hoy se conoció del lamentable fallecimiento de Lele, hermano del Apache Ness, recordado por ser parte del grupo Los Sensacionales de Colón.

Seguidores de este grupo recordaron conocerlo y destacaron que era una gran persona, además de luchador para lograr sus metas.

Se informó que luchaba contra un cáncer de próstata.

Ness subió una foto con la imagen de su hermano y lo recordó con mucho amor.