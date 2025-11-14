Show - 14/11/25 - 07:49 PM

Mujer dice ser hija de Ozzy y envía uñas de sus pies para prueba de ADN

Mediante el podcast The Osbournes, Sharon, Kelly y Jack compartieron cómo han vivido el proceso de duelo.

 

La familia Osbourne ha vuelto a aparecer públicamente para hablar sobre el devastador proceso de duelo que atraviesan tras la muerte de Ozzy Osbourne, ocurrida el 22 de julio de 2025 a los 76 años.

“Nunca me di cuenta de lo horrible que es el duelo. Nunca supe que era capaz de amar tanto a alguien y de extrañarlo tanto”, declaró Kelly Osbourne entre lágrimas. Ha sido abrumador enfrentar la muerte de su padre. “Simplemente… nunca pensé que llegaría un día en el que él no estaría aquí”.

En medio del duelo, los Osbourne también han tenido que enfrentar situaciones insólitas protagonizadas por desconocidos. Una de las más llamativas fue revelada por Sharon en el podcast, cuando contó que una mujer está convencida de ser hija biológica del rockero y pide que realicen una prueba de ADN.

“Esta persona nos envió las uñas de sus pies”, dijo Sharon. Kelly agregó detalles: “Fue la uña, un poco de sangre y cabello... por que ella está absolutamente segura de que es hija de papá”.

Además de eso, la hija de Ozzy contó que otras personas les dicen que se han comunicado con el líder de Black Sabbath “desde la tumba”.

Te puede interesar

Mujer dice ser hija de Ozzy y envía uñas de sus pies para prueba de ADN

Mujer dice ser hija de Ozzy y envía uñas de sus pies para prueba de ADN

 Noviembre 14, 2025
Boza reacciona con optimismo y agradece a Dios al no ganar Latin Grammy

Boza reacciona con optimismo y agradece a Dios al no ganar Latin Grammy

 Noviembre 14, 2025
Bad Bunny se agranda, Sanz sorprende y Karol G deslumbra en los Grammy

Bad Bunny se agranda, Sanz sorprende y Karol G deslumbra en los Grammy

 Noviembre 14, 2025
Rosalía no tiene deliciosos, eso no la llena ahorita y está en celibato

Rosalía no tiene deliciosos, eso no la llena ahorita y está en celibato

 Noviembre 14, 2025
Le meten un mes más a la condena de Sean "Diddy" Combs

Le meten un mes más a la condena de Sean "Diddy" Combs

 Noviembre 14, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos
Matan a otro conductor de InDrive en Samaría

Matan a otro conductor de InDrive en Samaría
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Mulino sanciona Ley 496 para permitir perdón de la víctima en ciertos delitos

Mulino sanciona Ley 496 para permitir perdón de la víctima en ciertos delitos
Condenan a 37 años de prisión a expareja de Paola Chavéz por femicidio

Condenan a 37 años de prisión a expareja de Paola Chavéz por femicidio