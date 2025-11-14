Mujer dice ser hija de Ozzy y envía uñas de sus pies para prueba de ADN

La familia Osbourne ha vuelto a aparecer públicamente para hablar sobre el devastador proceso de duelo que atraviesan tras la muerte de Ozzy Osbourne, ocurrida el 22 de julio de 2025 a los 76 años.

“Nunca me di cuenta de lo horrible que es el duelo. Nunca supe que era capaz de amar tanto a alguien y de extrañarlo tanto”, declaró Kelly Osbourne entre lágrimas. Ha sido abrumador enfrentar la muerte de su padre. “Simplemente… nunca pensé que llegaría un día en el que él no estaría aquí”.

En medio del duelo, los Osbourne también han tenido que enfrentar situaciones insólitas protagonizadas por desconocidos. Una de las más llamativas fue revelada por Sharon en el podcast, cuando contó que una mujer está convencida de ser hija biológica del rockero y pide que realicen una prueba de ADN.

“Esta persona nos envió las uñas de sus pies”, dijo Sharon. Kelly agregó detalles: “Fue la uña, un poco de sangre y cabello... por que ella está absolutamente segura de que es hija de papá”.

Además de eso, la hija de Ozzy contó que otras personas les dicen que se han comunicado con el líder de Black Sabbath “desde la tumba”.