¿Murió Bruce Willis? Mensaje de su esposa despertó alarmas y ella lo aclaró

Emma Heming, esposa del actor Bruce Willis, tuvo que aclarar el rumor de que el actor había muerto, luego que publicara un emotivo mensaje en redes sociales.

El origen de la confusión se remonta a un posteo que Emma compartió en Instagram, donde recordó una visita a Magic Mountain, un parque de atracciones en California. En la imagen que fue tomada en el 2008, ambos aparecen sonrientes en una montaña rusa, acompañada de un texto: “Ese era él, pura diversión. Lo amo y simplemente extraño que sea mi compañero de viaje”.

El uso del pasado y el tono nostálgico fueron interpretados por algunos usuarios como una despedida definitiva de Heming a Bruce Willis, quien padece afasia desde hace unos años.

En pocas horas, sin confirmación oficial ni fuentes confiables, comenzaron a circular comentarios y publicaciones que aseguraban que el actor había fallecido. La pregunta “¿Murió Bruce Willis?” se volvió tendencia, alimentada por la delicada situación de salud que atraviesa desde hace años.

A pesar de eso, el rumor fue desmentido por la propia Emma Heming. Días después del posteo que generó la confusión, compartió una nueva imagen junto a Willis para celebrar un aniversario de su relación, acompañada de un mensaje afectuoso que confirmó que el protagonista de “Duro de matar” sigue con vida.

En marzo del 2022, la familia anunció que Bruce Willis padecía afasia, diagnóstico que derivó en su retiro del cine.

Para febrero de 2023, se informó que la enfermedad había sido precisada como demencia frontotemporal, un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta el lenguaje, la conducta y la personalidad.

Desde esa fecha, las palabras y posteos de Emma Heming captan la atención de los fanáticos del actor, así como los de su exesposa Demi Moore, además de sus hijos, que evidencian el avance de la enfermedad que truncó su carrera en Hollywood.