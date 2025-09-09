Nando Boom también prenderá la tarima en los Premios Juventud

La organización de los Premios Juventud anunció hoy martes la lista de artistas panameños que se presentarán en el escenario, además, se refirió al homenaje que se hará a Panamá en la apertura del show.

Indican que el número de apertura será un viaje musical a través de los ritmos y géneros más emblemáticos del país, celebrando la rica cultura, los diversos géneros y las tradiciones del istmo panameño.

Destacan que la presentación contará con una selección de canciones reconocidas, incluyendo “Ellos Beina Dem Bow”, “La Murga”, “Señorita a Mí Me Gusta Su Style”, y sorpresas inolvidables entregadas por un elenco estelar de artistas, incluidos Boza, Farruko, Los Rabanes, Nando Boom, Natti Natasha, Samy & Sandra Sandoval, Sech y Willie Colón.

Aunque deber ser sorpresa para esa fecha y que todos los disfruten, en esta ocasión dieron a conocer lo que harán los del patio.

Boza regresa a los Premios Juventud como parte del homenaje inaugural a su país natal y también interpretará un popurrí de sus éxitos, entre ellos “Ella”, “Hecha Pa' Mí”, “Orión” y “Yaya”. Este año, cuenta con dos nominaciones.

Los Rabanes hará su debut en Premios Juventud interpretando su inolvidable éxito “Señorita, a Mí Me Gusta Su Style”.

Farruko ofrecerá una presentación como homenaje a los sonidos de Panamá. También interpretará un popurrí de canciones de su nuevo álbum, 167BPM , una colaboración con Louis BPM, por primera vez en televisión.

El pionero del reggae, Nando Boom, debutará con su icónico tema “Ellos Beina Dem Bow”. Esta canción, que sentó las bases del reggaetón, fue crucial para los productores y consolidó a Nando Boom como una figura clave en la evolución del género.

Natti Natasha regresa como parte del homenaje inaugural y también ofrecerá el estreno mundial de su nueva canción, acompañada de una emotiva revelación de género. La cinco veces ganadora de los Premios Juventud cuenta con cuatro nominaciones este año.

Samy y Sandra Sandoval debutarán en los Premios Juventud como parte del homenaje inaugural a Panamá.

Sech regresa al escenario de los Premios Juventud como parte del homenaje inaugural a Panamá y también interpretará su nuevo sencillo dancehall, "Novio No", por primera vez en televisión. El dos veces ganador de los Premios Juventud cuenta con dos nominaciones este año.

Willie Colón, el gigante del trombonista y pionero de la Fania All-Stars interpretará el legendario éxito “La Murga”.

Como ya es conocido, los Premios Juventud se llevarán a cabo durante el Mes de la Herencia Hispana, celebrando la vibrante cultura y el talento de América Latina desde una de sus ciudades más dinámicas, Panamá.

La entrega anual de premios se transmitirá en vivo el jueves 25 de septiembre desde la Ciudad de Panamá.