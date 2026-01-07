Neka celebra el nacimiento de su segundo hijo

La ex Esto es Guerra Neka Prila, celebró y recibió a su segundo hijo justo en la recta final de 2025.

Aunque hasta ahora se dio a conocer, su pequeño nació en pleno 31 de diciembre. A través de sus redes ella anunció la llegada de Rafael.



Ella ha recibido cientos comentarios de felicidad y buenos deseos para el pequeño recién nacido, quien será el cuarto integrante de la familia.