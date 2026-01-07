Show - 07/1/26 - 12:01 PM

Neka celebra el nacimiento de su segundo hijo

Ella ha recibido cientos comentarios de felicidad y buenos deseos para el pequeño recién nacido.

 

Por: Redacción / Web -

La ex Esto es Guerra Neka Prila, celebró y  recibió a su segundo hijo justo en la recta final de 2025.

Aunque hasta ahora se dio a conocer, su pequeño nació en pleno 31 de diciembre. A través de sus redes ella anunció la llegada de Rafael.

Ella ha recibido cientos comentarios de felicidad y buenos deseos para el pequeño recién nacido, quien será el cuarto integrante de la familia.

Te puede interesar

Neka celebra el nacimiento de su segundo hijo

Neka celebra el nacimiento de su segundo hijo

 Enero 07, 2026
¿Murió Bruce Willis? Mensaje de su esposa despertó alarmas y ella lo aclaró

¿Murió Bruce Willis? Mensaje de su esposa despertó alarmas y ella lo aclaró

 Enero 07, 2026
¿Otra vez comando? ¿Tras darle palo a Sech detienen a Barbel?

¿Otra vez comando? ¿Tras darle palo a Sech detienen a Barbel?

 Enero 07, 2026
Mickey Rourke niega haber creado campaña para pedir dinero: "Es humillante"

Mickey Rourke niega haber creado campaña para pedir dinero: "Es humillante"

 Enero 06, 2026
¡Estamos en fama! Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones andan por Bocas

¡Estamos en fama! Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones andan por Bocas

 Enero 06, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales

Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Bolota critica a Trump, lanza pulla al embajador gringo y recibe respuesta

Bolota critica a Trump, lanza pulla al embajador gringo y recibe respuesta