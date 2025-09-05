¿Nicki Nicole y Lamine habrían terminado por Franco Mastantuono?

La ruptura de Lamine Yamal y Nicki Nicole han sorprendido a todos, esto luego que ambos fueran vistos muy románticas este verano y apareciendo en público, hasta anunciar su relación.

En las últimas horas, parece que Lamine Yamal habría eliminado sus fotos en común y todo tendría un claro motivo: hay una sorprendente tercera persona de por medio.

Medios argentinos afirman que Lamine Yamal y Nicki Nicole se habrían peleado porque la reconocida cantante está, al mismo tiempo, en una relación con el nuevo madridista Franco Mastantuono.

Al parecer, ambos se conocen desde hace tiempo por su fama en Argentina y la supuesta amistad viene de lejos. Lo que no se esperaba es que, al mismo tiempo de estar con Lamine Yamal, y siempre según la citada información, Nicki Nicole también estuviera con el madridista Franco Mastantuono.

La gran sorpresa aquí reside en que, por lo sabido hasta ahora, Franco Mastantuono tiene pareja desde hace tiempo. En este caso de la famosa argentina, Fiona Agustinelli.

Hasta el momento ninguna de las partes ha decidido referirse al respecto de este asunto. Lamine Yamal está tranquilo concentrado con España, mientras que Franco Mastantuono está igual con Argentina.

Por su parte, Nicki Nicole se encuentra en su país natal, donde quiso marcharse para celebrar su cumpleaños junto a su familia.

En las últimas imágenes de ambos juntos datan de hace algunas semanas, cuando ambos pusieron rumbo a Mónaco para un viaje exprés.

Lamine Yamal, de 18 años, y Nicki Nicole, de 25, no han hablado de momento sobre nada de este asunto y el único rumor llega claramente desde Argentina.