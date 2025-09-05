Show - 05/9/25 - 09:18 AM

¿Nicki Nicole y Lamine habrían terminado por Franco Mastantuono?

Hasta el momento ninguna de las partes ha decidido referirse al respecto de este asunto. Lamine Yamal está tranquilo concentrado con España, mientras que Franco Mastantuono está igual con Argentina.

 

Por: Redacción / Web -

La ruptura de Lamine Yamal y Nicki Nicole han sorprendido a todos, esto luego que ambos fueran vistos muy románticas este verano y apareciendo en público, hasta anunciar su relación

En las últimas horas, parece que Lamine Yamal habría eliminado sus fotos en común y todo tendría un claro motivo: hay una sorprendente tercera persona de por medio.

Medios argentinos afirman que Lamine Yamal y Nicki Nicole se habrían peleado porque la reconocida cantante está, al mismo tiempo, en una relación con el nuevo madridista Franco Mastantuono.

Al parecer, ambos se conocen desde hace tiempo por su fama en Argentina y la supuesta amistad viene de lejos. Lo que no se esperaba es que, al mismo tiempo de estar con Lamine Yamal, y siempre según la citada información, Nicki Nicole también estuviera con el madridista Franco Mastantuono.

La gran sorpresa aquí reside en que, por lo sabido hasta ahora, Franco Mastantuono tiene pareja desde hace tiempo. En este caso de la famosa argentina, Fiona Agustinelli.

Hasta el momento ninguna de las partes ha decidido referirse al respecto de este asunto.  Lamine Yamal está tranquilo concentrado con España, mientras que Franco Mastantuono está igual con Argentina

Te puede interesar

Millones de Ozzy en peligro por deudas y disputas familiares

Millones de Ozzy en peligro por deudas y disputas familiares

 Septiembre 05, 2025
Shakira llora en un concierto al cantar tema sobre su exmacho

Shakira llora en un concierto al cantar tema sobre su exmacho

 Septiembre 05, 2025
Defiende a Doralis tras críticas para que busque otra cantante

Defiende a Doralis tras críticas para que busque otra cantante

 Septiembre 05, 2025
¿Nicki Nicole y Lamine habrían terminado por Franco Mastantuono?

¿Nicki Nicole y Lamine habrían terminado por Franco Mastantuono?

 Septiembre 05, 2025
¡Más artistas confirmados para Premios Juventud 2025 en Panamá!

¡Más artistas confirmados para Premios Juventud 2025 en Panamá!

 Septiembre 04, 2025

Por su parte, Nicki Nicole se encuentra en su país natal, donde quiso marcharse para celebrar su cumpleaños junto a su familia.

En las últimas imágenes de ambos juntos datan de hace algunas semanas, cuando ambos pusieron rumbo a Mónaco para un viaje exprés.

Lamine Yamal, de 18 años, y Nicki Nicole, de 25, no han hablado de momento sobre nada de este asunto y el único rumor llega claramente desde Argentina. 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante

Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante
Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Persecución y balacera por droga terminan en tragedia

Persecución y balacera por droga terminan en tragedia
Dueña de Donde La Parce aceptó su culpa por blanqueo de capitales

Dueña de Donde La Parce aceptó su culpa por blanqueo de capitales