¡No es joda, es Príncipe!

A pesar de las bromas y los incrédulos, el futuro esposo de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Kayra Harding, el príncipe Anthony Bart -Appiah, en verdad cuenta con ese título del poblado de Akwamu, Ghana.

Akwamu fue un antiguo Estado de la región llamada Costa de Oro en el África occidental, perteneciente a lo que hoy en día es Ghana. La ceremonia será el 29 de mayo en playa Bonita.

Esa región tiene una Reina Madre: Nana Afrakoma II del Reino de Akwamu Ghana, quien asumió ese cargo hace 58 años, en marzo de 1964, cuando tenía apenas 18 años de edad.

La "princesa" Kaya Harding hace algunos meses visitó la región y expresó sus gracias al "Príncipe Anthony y a la Reina Madre Nana Afrakoma II por su amor y cariño".

La propia Kayra tuvo que aclarar que Tony Bart sí es un "príncipe de Akwamu" y no un estafador de Tinder, como alertó Barceló.

La exprimera dama, Vivian de Torrijos, quien organizó la despedida de soltera de su amiga Kayra, expresó que hay mucha gente que no quiere el bien de Kayra y empiezan a inventar algunas cosas. Si hay algo que celebrar, es que una panameña se va a casar con un príncipe, dijo en el programa "Con o Sin Azúcar".

Vivian aclaró que la diputada y el príncipe no se conocieron por internet, sino que el amor a primera vista se dio en Costa Rica, donde los dos estuvieron de invitados en un evento de la Etnia Negra.

El evento sería el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, que se desarrolló en San José del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2021 para promocionar las contribuciones de la Diáspora Africana.

Ya entre el 18 y 21 de diciembre de 2019, Kayra Harding había estado en Ghana para un evento parlamentario con la diáspora afrodescendiente

Vivían de Torrijos reveló que ya conoció al príncipe de Ghana. "Es un hombre nice, muy educado y quiere mucho" a Kayra, aseguró.

El príncipe también ha estado en la Asamblea Nacional en visita de cortesía y hasta se reunió con el presidente del legislativo Crispiano Adames.

