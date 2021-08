No suelta al 'Maleante Caro'; le dicen que siga en el boxeo y deje de cantar

Una publicación compartida de BK (@bkmusica)

"De nuevo este pelao, no aprende, una cosa era El Tachi, pero él no", "No sabe cantar y ahora el otro lo anda ayudando", "Olvídate de eso y sigue con el deporte del boxeo", "Siguen con este man, solo he escuchado que saber boxear, porque las canciones ni fu ni fa", "A El Tachi lo aceptó, pero a ese man no", eran parte de los miles de comentarios que se podían leer.

El tema se ha vuelto tendencia en Twitter y desde otras emisoras en Estados Unidos lo han criticado, al punto que piden no apoyarlo, algo similar a lo que sucedió hace unos meses con un conocido DJ en Nueva York.

Tanto BK como Yemil han preferido seguir con lo que estaban haciendo y no opinar directamente de esto.