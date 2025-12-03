Novia de Vini defiende su amor “La belleza interior vale mucho más”

Virginia Fonseca, novia de Vinícius Júnior, delantero Real Madrid y la Selección de Brasil, quedó en el ojo de la tormenta, por la relación que tienen, sin embargo, ella decidió aclarar todo y expresar la razón por la que están juntos.

El revuelo comenzó por los comentarios que circulan en la web, muchos de ellos comparando a la pareja, asegurando que ella era muy bonita para él.

“Él ya debe estar acostumbrado, pero en fin, creo que va mucho más allá de la belleza, ¿no? La belleza interior vale mucho más que la exterior. Y Vinícius es una persona maravillosa, a quien lo conoce, se enamora. ¡Es imposible no enamorarse de él!“, sentenció Virginia.

La relación entre la figura del Real Madrid y la influencer ha acaparado todos los flashes desde que se confirmó hace poco más de un mes.

Su noviazgo, que se oficializó con una mega producción en Mónaco, es seguido minuto a minuto por los fanáticos.

El delantero, actualmente concentrado en España, tuvo gesto romántico con su pareja y le envió un ramo de rosas rojas para celebrar el primer mes juntos, demostrando que, más allá de la distancia y las críticas, el vínculo está más fuerte que nunca.