Pide un alto a los insultos, odio y difamación en las redes

La cantante panameña Dania María, hija de Ulpiano Vergara, se cansó de tantas críticas, de recibir insultos en las redes, y hasta que muchos la acusan de ser la causante de que los miembros del equipo de su padre se fueran.

Con un largo mensaje, en su Instagram, la artista dijo que desde niña ha sido víctima de tanto daño de la gente, por ser hija de un artista.

“Me siento agotada de tantas mentiras, de tantas injurias, de tantas calumnias, este ataque es solo en redes sociales porque saben donde estoy todos los fines de semana y aún no ha llegado la primera persona a decirme groserías, malas palabras, como me lo hacen cada día en redes sociales, donde me insultan como mujer, como hija, como artista y como persona”, sentenció Dania María.

Por otro lado, pidió un alto, que ya paren de juzgar y decir cosas que no son contra ella y su familia.

“Les pido por favor paren al insulto, el odio hacia mi persona, la de mi familia, si por un momento cada una de las personas que me escribe se pusieran en mis zapatos entenderían un poco este sentir de impotencia de no poder decir ni hacer nada porque todo les parece mal. Si les ofendí o cometí un error pido disculpas, es de humanos cometer errores y de valiente aceptarlos, en mi nunca ha estado la intención de causarle daño o dolor a nadie”, sentenció.

Por último, expresó que con estás palabras no espera la lastima, ni defensa de nadie, pues es escrito de lo que piensa “Hagamos un alto al odio en las redes sociales a la difamación solo porque una persona no te cae bien”.

