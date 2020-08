Placido Domingo no se libra del escándalo por supuestos abusos sexuales

La soprano uruguaya Luz del Alba Rubio, una de las mujeres que han acusado de acoso sexual a Placido Domingo, reiteró sus acusaciones al cantante español y aseguró que fueron incluso con "violencia" y que hubo también "abuso de poder", alegaciones que han sido "enérgicamente" rechazadas por el tenor.

LEE TAMBIÉN: Muere a los 89 años el reconocido comediante Manuel "El Loco" Valdés

Publicidad



Del Alba asegura en una entrevista publicada hoy en el diario italiano La Repubblica que, tras conocer a Domingo, "comenzó un verdadero acoso telefónico".



"Me llamó incluso en medio de la noche. Una vez, pasadas las tres de la noche, dormía junto a mi marido, me dijo: '¡Ah, no quiero poner celoso a mi rival!'", explicó en esta entrevista que se ha realizado mediante correos electrónicos y mensajes de Whatsapp.



El tenor, que este viernes por la noche y mañana, sábado, actúa en la Arena de Verona, ha rechazado "enégicamente" estas acusaciones de Luz de Alba Rubio, que considera "extremadamente lesivas", según ha informado su oficina en un comunicado.



La soprano afirmó además que cuando empezó a trabajar con Domingo en Estados Unidos, su esposa, Marta, "inmediatamente sospechó" de ella y "tenía una actitud inquisitiva".



Para la soprano, lo peor fue el abusó de su poder. "Él era mi jefe, me daba vergüenza. Besos demasiado cerca de la boca, acercamientos evidentes, la invitación a su apartamento privado donde la violencia también fue física porque me besó y no quiso ser rechazado", acusó.



La oficina de Plácido Domingo insiste en su comunicado en que el tenor desde hace un año "ha sido objeto de un juicio mediático, basado en declaraciones gravemente lesivas y nunca probadas, que han minado su serenidad y su gloriosa carrera". "Encontramos estos comportamientos extremadamente peligrosos, capaces de perjudicar la vida de una persona que nunca ha sido declarada culpable por ningún tribunal", subraya.