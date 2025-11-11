Príncipe Andrés metía bucas prostitutas al palacio y la reina lo permitía

Por muchos años, Andrew Mountbatten-Windsor, ex duque de York, llevó prostitutas al Palacio de Buckingham, una práctica que, según el historiador Andrew Lownie, era conocida por la reina Isabel II, quien decidió no hacer nada y dejar que su hijo hiciera sus demencias.

Esto lo reveló Lownie, autor de “Entitled: The Rise and Fall of the House of York”, en declaraciones recogidas por NewsNation y Daily Mail. Las afirmaciones se suman a las denuncias de abuso sexual y a los vínculos del ex miembro de la familia real británica con la red de Jeffrey Epstein, situándolo en el centro de uno de los mayores escándalos de la monarquía contemporánea.

Según Lownie, la presencia de prostitutas en el palacio era habitual. “Trajo prostitutas a Buckingham Palace durante años. Se hacía de forma regular. Los empleados se quejaron ante sus superiores, pero no se tomó ninguna medida. Al personal de seguridad que protestó se le advirtió que, si no estaban conformes, podían volver a patrullar en Brixton, pero que, de lo contrario, debían guardar silencio”, relató.

Añadió que la reina Isabel II estaba informada de la situación, pero, al tratarse de su hijo favorito, Andrew “se salió con la suya” y el asunto se mantuvo oculto hasta ahora. Además, el autor aseguró a Daily Mail que, en una ocasión, el ex duque solicitó la presencia de 40 prostitutas en un hotel de Tailandia.

El testimonio de antiguos empleados del palacio, espalda la versión de Lownie. Según estas fuentes, el ambiente de silencio y protección en torno a Andrew se mantuvo mientras la reina estuvo viva.

Tras su fallecimiento y la pérdida de su estatus, más trabajadores han comenzado a compartir detalles sobre lo ocurrido en el interior del Palacio de Buckingham. “Recibo cada día más información de personas que trabajaron en el palacio y en el gobierno. Ya no temen hablar ahora que Andrew ha sido apartado del poder y ya no cuenta con la protección de la reina”, afirmó Lownie.

Todas esas revelaciones sobre la vida privada de Andrew Mountbatten-Windsor se han visto agravadas por las acusaciones de abuso sexual vinculadas a la red de Jeffrey Epstein. Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein, relató en sus memorias póstumas “Nobody’s Girl” —publicadas seis meses después de su muerte— que fue obligada a mantener relaciones sexuales con Andrew en tres ocasiones, la primera de ellas cuando tenía 17 años.

Según extractos difundidos por The Guardian, Giuffre describió cómo Epstein la instruyó para que “sirviera” al entonces duque de York, quien, según ella, actuaba como si tener sexo con ella fuera “su derecho de nacimiento”.