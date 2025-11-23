¿Qué pasó en Bolivia? ¿Eddy Lover fue retenido por faltar a show?

Medios de Bolivia reportaron que el cantante panameño Eddy Lover fue supuestamente arrestado en la ciudad de La Paz la madrugada de este domingo tras no presentarse a un concierto programado en Santa Cruz.

Según indican, el artista debía presentarse el jueves 20 de noviembre en un espectáculo organizado por una productora local, pero su ausencia provocó daños significativos, según indicaron los representantes legales de la empresa.

Debido a esto, la productora presentó la denuncia correspondiente por incumplimiento de contrato.

Detallan que tras eso, La Policía, en coordinación con los representantes legales de la productora, llevó a cabo un operativo para trasladar al cantante a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde brindó su declaración informativa.

Este hecho está ante la autoridad judicial competente, que definirá las medidas correspondientes.

Además, la productora afectada exige el resarcimiento por los perjuicios ocasionados.

Por el momento, Eddy Lover no ha emitido declaraciones públicas por si está involucrado o es un simple rumor.