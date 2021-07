RD Maravilla: ‘Hago las cosas de corazón, no para taquilla’

El cantante panameño RD Maravilla salió al paso de las críticas y le mandó un mensaje a sus “haters”, esto luego de los comentarios causados en sus redes, tras un video donde se le ve entregando comida a persona lo que fue calificado como “taquilla”.

Según el artista, mientras hacía este noble gesto fue grabado, sin saber, y dijo que él hace las cosas de corazón, habla y educa a sus hijas con el ejemplo.

“Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, es la frase que más usan los que no hacen nada, los que solo critican, los que viven en redes sociales frustrados solos para tirarte. No sabía que me grababan, pero bueno soy yo siendo yo, estaba con mi familia y llevaba una comida mía, que hace rato se me había antojado a casa para más tarde meterle la bomba con poderes, pero vi a ese señor y pare y se la di con algo de dinero. Cuando vi este video se me aguaron los ojos porque día tras día trato de educar junto a su mamá y darle el mejor ejemplo a Antonella y será de igual manera a Alanis", manifestó RD Maravilla.

Destacó que, por el odio de las redes y por situaciones similares dejó de compartir muchas cosas en sus redes.}

"Hago las cosas de corazón, no para taquilla, ni para ganar afecto, deje de compartir cosas como esto porque la gente enferma con su odio, créanme que ayudar está en mi naturaleza, en mis genes y en las enseñanzas que me dio mi abuela #Cheva que extraño mucho. Aprendí que se predica con acciones no de boca y también se enseña con ejemplo no con tutoriales", añadió.

"Seguiré ayudando como sea cuando pueda donde pueda y no de lo que me sobra, porque no sobra nada, ayudo con lo que tengo y con mi alma y corazón. Les deseo lo mejor siempre, que Dios los bendiga y sobre todo los llene de salud. Estaba evitando este tipo de vídeos en redes porque la verdad que lo que hago, lo hago para Dios”.

Por último, instó a dar más y agradeció el apoyo de sus fanáticos y seguidores. Además, prometió más música.

"Si leíste todo esto te doy gracias y te exhorto a que des amor, des alegría y nunca te rindas nunca desfallezcas, a veces parece que no se puede más, pero créeme que si se puede. Gracias a todos los que me quieren y me apoyan. Los quiero un montón y gracias por todo siempre. A mi familia @kuzaka @avrh17 @malenabeatriz gracias por apoyarme, por aguantarme y por seguir luchando conmigo día tras día. Por favor, viene música nueva por montón así que espero que prendan motores conmigo", expresó.