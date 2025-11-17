Residente, Orishas y Señor Loop traen fiestón al Festival Panama Crossroads

Residente, ganador de más de 31 premios Grammy Latinos y reconocido por la revista Billboard como el número uno en su lista de los "50 mejores raperos de la historia de la música latina, llega a Panamá para participar del Festival Panama Crossroads, en su cuarta edición, que se celebrará del 29 al 31 de enero de 2026 en Amador, Ciudad de Panamá.

René Pérez Joglar, nombre de pila del artista, ha sido una voz fundamental en la defensa de causas sociales, la educación pública latinoamericana y los derechos de los pueblos indígenas, habiendo colaborado con organizaciones como UNICEF y Amnistía Internacional.

Además de este famoso, llegan los legendarios Orishas, la banda cubana que revolucionó el hip hop latino a nivel mundial desde finales de los años 90. Con más de 750,000 copias vendidas en Europa y múltiples nominaciones al Grammy Latino, Yotuel Romero y Roldán González Rivero representan la fusión perfecta entre el hip hop y la música tradicional cubana, convirtiendo al grupo en embajadores por excelencia de la cultura caribeña en el globo.

Por nuestro país estará Señor Loop, la banda más legendaria e importante del istmo, cuya influencia ha sido fundamental en el desarrollo de la escena musical nacional y que representa la esencia panameña en el festival.

Otros artistas que también se presentarán son de The Ritual with Anane & Louie Vega, AWEN, Entre Nos, KEENE, Mano Le Tough, Greta Spark, Némula, Rui Vargas, Sally C, VINCE, DJ Norma y The Checkup.

Mientras que la escena electrónica local será representada por Aldrey, Alicefulloflove, Andrés Pérez, Buen Afro, Claudia Quero, Cutarro, Dal Florida, Disalazar, Grets, M3B, DJ Necar, Ferxo Díaz, Gerard R, Jo.el, Jota Ortiz, Kamarita, Kitana, Leo Pérez, Lil Lina, Luca Ruiz, Mei, Melieé, Nicholls, Ruki Álvarez, Ritmo Equis, Shmina, Vinoss, Wally Stryk, Zian y otros por confirmar.

Producido por Palmera Presenta, este show se ha consolidado una vez más como el evento cultural y regional más importante del verano, y reafirma su compromiso con el desarrollo de la economía creativa panameña.

Este es el primer anuncio del cartel musical de Panama Crossroads 2026. Su director, Lloyd Keene, confirmó que se sumarán más artistas en las próximas semanas y que el cartel superará los 60 artistas nacionales e internacionales, por lo que los seguidores del festival deberán estar atentos a los canales oficiales para conocer las nuevas incorporaciones.

Próximamente se darán detalles sobre su programa educativo que en ediciones anteriores ha contado con más de 40 expositores internacionales y nacionales ofreciendo talleres, clases magistrales y charlas con acceso completamente gratuito al público. Asimismo, se anunciará el recorrido culinario que celebrará el legado gastronómico panameño