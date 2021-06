Revela que fue acosada por una lesbiana

Instalada en Múnich, Alemania, Marcela Barnes se atrevió a confesar en sus historias de Instagram, el acoso que ha vivido en dicha red por parte de una lesbiana.

Marcela empezó su relato diciendo que le perdió amor e interés a las redes sociales desde que la lesbiana se enamoró sola y empezó a enviarle mensajes con palabras sucias e insultos. “Dejé de subir cosas en tiempo real. Dejé de desear compartir lo que hacía. Dejé de ir a lugares porque no me sentía segura. Dejé de cumplir con clientes en redes. No podía salir de mi carro en un estacionamiento sin sentir que ella podía estar cerca. Sus gritos e insultos sin razón aparente al comprometerme, entre otros insultos bloquearon mi mente...”, detallaba la expresentadora.

Publicidad

Ante tal persecución cibernética, Barnes fue a la fiscalía a interponer una denuncia, pero salió decepcionada, pues le informaron que el acoso cibernético no está tipificado como delito si proviene de una mujer a otra.

Según Marcela, quien compartió los audios que le dejaba su acosadora, se percató de lo que sucedía estando en Alemania en el 2020, los mensajes que le dejaba era de amor, odio, un día le decía que la amaba y al otro la insultaba. “Ella relacionaba mi compromiso con ‘querer jugar con su cabeza’. Entre las cosas que ella escribía, incluyó expresiones como estas: ‘No podía verte con alguien más’, ‘Te amo y no lo puedo controlar’, ‘Deja de jugar con mi mente, tu quieres hacerme daño’, ‘Maldita prostituta, te cagaste en mi vida’...”, compartió Marcela.

NO DEJES DE LEER: Recibirá Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes

La presentadora manifestó que no conoce a esta persona ni ha tenido relación alguna con ella, tampoco desea tenerla; sabe que es mujer y lesbiana porque ella misma se lo hizo saber en los mensajes que dejaba durante meses y, aunque la bloqueaba, abría otro perfil para estar pendiente de sus publicaciones y enviarle mensajes. “Tenerla de frente no me causaría miedo. El miedo aparece cuando no sabes quién es. Cuida a tus hijos y privacidad, vela por tu seguridad. No sabes quién te está siguiendo”, expresó Barnes.

Afirmó que compartió su experiencia porque quiere que sus seguidoras aprendan a que “Sí existe gente que persigue a inocentes. Sí existe gente que se obsesiona con desconocidos. No pasa únicamente en las películas. El ciberacoso puede afectar la vida y salud mental de otras personas. Las leyes panameñas son un fallo. Cuida a tus hijos y protege su privacidad...”.

Aunque se fue decepcionada de su país, dejó claro que ahora todo cambia y viene más dura que nunca, pues no cree que esta persona compre un tiquete para irla a buscar a Alemania.