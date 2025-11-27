Show - 27/11/25 - 04:38 PM

Romeo Santos y Prince Royce seducen a Nueva York

El Rey y el Príncipe de la bachata se presentaron en el Madison Square Garden de Nueva York para la primera escucha de su nuevo álbum.

 

Las estrellas de la bachata Romeo Santos y Prince Royce sedujeron la noche del miércoles a un Madison Square Garden de Nueva York lleno de fanáticos que acudieron a la primera escucha de su álbum conjunto, "Better late than never", y se llevaron de premio un "popurrí" de sus éxitos.

Haciendo honor al título del proyecto, "mejor tarde que nunca", los cantantes estadounidenses de origen dominicano se hicieron esperar más de dos horas, pero fueron recibidos con vítores ante las expectativas por este proyecto que han producido totalmente en secreto a lo largo de unos siete años.

El "rey" y el "príncipe" de la bachata demostraron su sintonía personal y profesional al moverse por el escenario, decorado como una calle cualquiera de la ciudad donde ambos crecieron, con un vagón de metro, unos bancos, un kiosko con un DJ dentro y, de fondo, una vista al puente de Brooklyn.

"Es un poco extraño interpretar canciones que ustedes no conocen", dijo Santos entre risas, imitando la cara embobada del público en la llamada 'listening party', un formato cada vez más popular para presentar música, y a la que solo se podían conseguir boletos a través de concursos y promociones de radio.

No obstante, a base de buen ánimo, grandes dosis de humor y llamadas pícaras a las mujeres latinas que asistieron en masa al evento, Santos y Royce fueron calentando el ambiente mientras explicaban en detalle una a una las trece canciones del disco, que saldrá mañana 28 de noviembre a la venta.

Te puede interesar

Romeo Santos y Prince Royce seducen a Nueva York

Romeo Santos y Prince Royce seducen a Nueva York

 Noviembre 27, 2025
Tifanny reaparece: "Tengo una masa que se puede convertir en cáncer"

Tifanny reaparece: "Tengo una masa que se puede convertir en cáncer"

 Noviembre 27, 2025
A la esposa del Puma le vale ver...a la burla de la hija tras lío en un avión

A la esposa del Puma le vale ver...a la burla de la hija tras lío en un avión

 Noviembre 27, 2025
¿Miss Universe en crisis? ¿Fátima renunciará a la corona?

¿Miss Universe en crisis? ¿Fátima renunciará a la corona?

 Noviembre 27, 2025
¡Eddy Lover habla! Promotora incumplió y quisieron dañarle la imagen

¡Eddy Lover habla! Promotora incumplió y quisieron dañarle la imagen

Noviembre 26, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino
Se filtran detalles sobre crímenes en Los Nogales, Torremolinos y Concepción

Se filtran detalles sobre crímenes en Los Nogales, Torremolinos y Concepción

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Hallan cadáver de adulto mayor flotando en canal de Chiriquí

Hallan cadáver de adulto mayor flotando en canal de Chiriquí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí